1400’den fazla eser sanatseverle buluşacak

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Contemporary İstanbul (CI) için geri sayım başladı. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman ve bu yıl fuarın Artistik Direktörlüğünü üstlenen Fransız sanat araştırmacısı ve küratör Anissa Touati düzenledikleri basın toplantısıyla fuara gelecek sanatseverleri neler beklediğini detayları paylaştı. Akbank ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde 12-15 Eylül tarihleri arasında açık olacak Contemporary İstanbul bu yıl 22 ülkeden 74 galeri, 510 sanatçı ve 1400’den fazla çağdaş sanat eserine ev sahipliği yapacak.

Vakıf kuruldu

Ali Güreli, Contemporary İstanbul’un bugün 300’den fazla fuarın içinde yoluna her yıl güçlenerek, değişerek ve bütün zorluklara rağmen başarı ile devam ettiğini söyledi ve 14 yıldır ana sponsor olan Akbank’a ve Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e teşekkür etti. “Contemporary İstanbul, tüm dünyada bilinen ve artık İstanbul’a, İstanbullulara ait olan bir markadır” diyen Güreli, müjde de verdi:

“Sanat galerilerinin yurt dışında fuarlarda yer almaları; sanatın el değiştirmesinde engel olarak duran Katma Değer Vergisi’nin indirilmesi için çalışıyoruz. Kurumsal Koleksiyonlar’ın tekrar oluşturulabilmesi amacı ile Kurumlar Vergisi Matrahı’ndan bu alımların mahsup edilebilmeleri, sanat müzeleri yatırımlarının teşvik edilmesi, sanata yatırımın desteklenmesi ve bu yatırımların geleceğimize yatırım olduğundan yola çıkarak ülkemizdeki entelektüel sermayenin zenginleşmesini misyon olarak benimsedik ve bu hedef gerçekleştirme yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konularda ticari bir kaygımızın bulunmaması nedeni ile içlerine kültürel etkinlikler ve eğitim hedeflerini de koyarak ilerletmek amacıyla Contemporary İstanbul Vakfı’nı kurduk.”

Fuarda Akdenizlilik kavramı

Ekibe bu yıl katılan Fransız sanat araştırmacısı ve küratör Anissa Touati de bu yıl fuara daha çok hakim olacak Akdenizlilik kavramına değindi:

“Contemporary İstanbul 14’üncü edisyonu için yeni ortaklıklar ve diyaloglar yoluyla Akdeniz’e yansıyarak bölgede ve uluslararası alanda bir fuara güçlü bir kimlik oluşturup, yerleştirmeyi amaçlayan bir dizi iş birliği peşinde koşacak. Bu yeni yol, ülkenin dinamizmini, tarihini ve jeolojik geçmişiyle bağlantılı bir coğrafi merkez olarak gösterecektir. Böylece Contemporary İstanbul, sanatçıların kariyerlerinin, katılımcı bölgelerden kurumların ve sergi yapımcılarının sürekli üretken olmalarını beslenmesiyle oynadığı rolü destekleyen bir güç olarak konumlandırılmaktadır.”

‘Global düzeyde bir etkinlik’

Contemporary İstanbul’un kurulduğu günden bu yana destekçisi olan Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer konuşmasında Akbank’ın kültür ve sanat alanında da yıllardır pek çok önemli proje sürdürdüğünü hatırlattı ve şunları söyledi:

“Akbank sürdürdüğü kültür ve sanat projelerinde yerel ve evrensel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve binlerce sanatsevere ulaşmasını hedefliyor. Türkiye’de çağdaş sanatı geniş kitlelerle tanıştıran ve kültür sanat gündeminin üst sıralarına taşıyan Contemporary İstanbul, Akbank’ın ana sponsorluğunda, global düzeyde bir çağdaş sanat etkinliğine dönüştü.”

‘Son Edinimler’de 90 yapıt

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve “Recent Acqusitions/Son Edinimler” sergisinin küratörü Hasan Bülent Kahraman ise 90 yapıtı kapsayan ve küratörlüğünü yaptığı sergiden bahsederek, “Koleksiyoncuların seçimi ile ortaya çıkan bu sergi mevcut yurt içi ve yurt dışı izleyicilere sunulmasını öngörüyor. Belli bir tematik düzenlemeyi içeren küratör yaklaşım son bir yıldaki temel eğilimleri saptıyor” dedi.