15 Aralık Hadi ipucu sorusu: Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine ne ad verilir?

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu belli oldu. 20.30'da başlayacak yarışmanın ipucu sorusu şu şekilde: Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine ne ad verilir?

Cevap: Hiking

HIKING NEDİR?

Önceden belirlenmiş rotalarda, gün içerisinde başladığımız noktaya geri dönebilmemize yetecek kadar malzemeyi yanımıza alarak yaptığımız doğa yürüyüşlerine İngilizcede "hiking" denir. Hiking için seçilen rotalar genellikle daha önce birileri tarafından işaretlenmiş veya başkalarının da yürümesi için açılmış, kolaylaştırılmış patikalardır. Genellikle günübirlik olarak, hafta sonları ve grup halinde yapılan doğa yürüyüşleridir.