MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın bu akşamki bölümünde birbirinden keyifli oyunlar oynandı. Peki 15 Eylül MasterChef'te ödül ve kaptanlık oyununu kim kazandı?



KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef'te bu gece ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Mantı yapılan yarışmada en iyi 3 tabağı Cemre, Eda ve Suna yaptı. Haftanın kaptanı ise Cemre olmayı başardı. Mavi takıma kaptan olan Cemre, Kırmızı takımın kaptanı olarak F. Batuhan'ı seçti.



Mavi Takım: Cemre kaptan; Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya, Mustafa.



Kırmızı Takım: Batuhan kaptan; F. Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge, Orhan.



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Yarışmanın bu akşamki bölümünde bir de takım halinde ödül oyunu oynandı. Bu haftanın ödül oyununda konu ise vegan tarzda yemeklerdi. Yarışmacılar vegan beslenmeye uygun yemekler yaptı. Kırmızı takımın yaptığı vegan tatlı özellikle Mehmet Şef'in eleştirilerine hedef oldu. Mehmet Şef, tatlının yanık olması nedeniyle eleştirilerde bulundu. Ödül oyununu kazanan takım şu saat itibariyle henüz belli olmadı.