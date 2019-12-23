15. Gün: Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanır - AÖL sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi'nin 2019 Yılı 1. Dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulandı. AÖL sınavlarının üzerinden tam 15 gün geçti ve AÖL öğrencileri sınav sonuçlarını öğrenmek için günden güne heyecan yaşamaya başladı. Aralık ayı içerisinde açıklanması beklenen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandığında yoğun ilgi görecek. Peki AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte açık lise okuyan öğrenciler için önemli bilgiler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav gününden bu yana 15 gün geçti. AÖL sınav sonuçları şile ilgili bir duyuru yapılmadı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandığında haberimizde sınav sonucu sorgulama linki vereceğiz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınav sonuçları açıklandığında, AÖL sınav sonuçlarına öğrenci sisteminden giriş yaparak erişim sağlayabilirsiniz.

- Güvenlik Kodu

- T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası

- Şifre

hakkında doldurulması gereken bilgileri girmeniz gerekecektir.

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;

- Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

- Dönem Bilgilerini görebilecek,

- Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

- Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

- Ders Kitaplarını indirebilecek,

- Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

- Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,

- İş takvimini öğrenebileceklerdir.

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