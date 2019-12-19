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19.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

15 günde 77 kilogram ‘MET’ ele geçirildi

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu şebekelerine yönelik 30 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında dört operasyon düzenledi.

15 günde 77 kilogram ‘MET’ ele geçirildi

Fatih’te 30 Kasım’daki ilk operasyonda, İran uyruklu bir şüpheliyi 6 kilogram metamfetamin ile yakalayan ekipler, bağlantılı kişilere yönelik yaptığı çalışma sonrasında ise ikinci operasyonu Beylikdüzü’nde bir adrese düzenledi. Metamfetamin üretmek için hazırlanan bir tezgaha ulaşan ekipler, “Cumhuriyet tarihinin en büyük metamfetamin çoğaltma merkezi” olduğu öne sürülen adreste, İran uyruklu 2 şüpheliyi 71 kilo 500 gram metamfetamin ile gözaltına aldı.

Bisikletlerin şambrellerine zulalanmış 26 kilo afyon sakızıyla gözaltına alınan 2 İranlı ile ilk operasyonda gözaltına alınan İranlı kurye sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aralık başında Küçükçekmece ve Avcılar’da düzenlenen üçüncü operasyonda iki adreste 95 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 2’si İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Son operasyonda ise bir uyuşturucu şebekesinin depocusunun Kartal’daki ev ve iş yerinden 840 gram kokain ile 100 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Tutuklanan depocu ve diğer uyuşturucu satıcılarından beşinin yabancı uyruklu çıkması dikkat çekti. 

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