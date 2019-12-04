15 Tatil ne zaman? 2020 Yarıyıl tatil tarihi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak içerisinde araştırdığı 15 tatil tarihi yoğun ilgi görüyor. Google aramalarına '15 tatil ne zaman' yazan öğrenci veya veliler, okulların kapanacağı tarihi öğreniyor. İlk dönem karneleri için heyecanlanan öğrenciler ise bir yandan sınav hazırlıklarına deva ederkeni diğer yandan 15 tatil tarihini araştırıyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl 15 tatil, 17 Ocak 2020 tarihinde ilk dönem karnelerinin verilmesiyle başlayacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.