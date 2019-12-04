04.12.2019 - 10:47 |
15 Tatil ne zaman? 2020 Yarıyıl tatil tarihi
2019-2020 Eğitim yılında 15 tatil ne zaman? Havaların soğumasıyla ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması öğrencileri meraklandırdı. Bu yıl yarıyıl tatil tarihleri ne zaman? Öğrenciler, ilk dönem karnelerini hangi tarihte alacak?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merak içerisinde araştırdığı 15 tatil tarihi yoğun ilgi görüyor. Google aramalarına '15 tatil ne zaman' yazan öğrenci veya veliler, okulların kapanacağı tarihi öğreniyor. İlk dönem karneleri için heyecanlanan öğrenciler ise bir yandan sınav hazırlıklarına deva ederkeni diğer yandan 15 tatil tarihini araştırıyor.
15 TATİL NE ZAMAN?
Bu yıl 15 tatil, 17 Ocak 2020 tarihinde ilk dönem karnelerinin verilmesiyle başlayacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.