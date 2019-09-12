Milyonlarca öğrenci 2019-2020 Eğitim yılına, 9 Eylül 2019 tarihinde başladı. Okullar açılır açılmaz öğrencilerin, bir sonraki tatil arayışı başladı. Öncelikle ara tatil tarihlerini araştıran öğrenciler, daha sonra 15 tatil ne zaman sorusunu araştırıyor. İşte 15 Tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün, hangi tarihte olacak? sorularının yanıtları...

İLK ARA TATİL KAÇ GÜN, NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN, NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.