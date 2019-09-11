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11.09.2019 - 10:18

15 tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman?

Pazartesi günü 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı. Okulların açılmasının ardından ara tatil ve 15 tatil tarihleri de yavaş yavaş aratılmaya başlandı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi...

15 tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman?

1, 5 ve 9. sınıflar 5 Eylül'de Diğer sınıflar ise 9 Eylül'de ilk derslerine girdiler. Bu yıl birçok değişiklik de öğrencileri bekliyor. Bunlardan bir tanesi de ara tatiller... Peki, 15 Ttail ve ara tatiller ne zaman?

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak. 

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