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16.12.2019 - 12:30 |

15 Tatil ne zaman başlıyor? 1. Dönem karneleri ne zaman verilecek?

2019-2020 Eğitim yılının ilk dönemi ne zaman sona erecek? Milyonlarca öğrenci, 1. Dönem karnelerini almak için sabırsızlanıyor. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB tarafından belirlenen o tarih aralığı...

15 Tatil ne zaman başlıyor? 1. Dönem karneleri ne zaman verilecek?

Bu yıl 15 tatil hangi tarihler arasında yaşanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Eğitim yılının ilk dönem karne tarihini duyurdu. Karneler alındıktan sonra başlayacak olan yarıyıl tatilinin tarihi merakla araştırılıyor. Her yıl Ocak ayında yaşanan 15 tatil, bu yıl da Ocak ayında olacak. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerinin alınmasıyla başlayacak ve 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönemi ise 3 Şubat 2020 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

2019-2020 TATİL TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başladı.

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk geldi.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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