MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 15 tatil ne zaman başlıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?
ABONE OL
05.12.2019 - 11:34 |

15 tatil ne zaman başlıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

İlk ara tatilin yapılmasının ardından öğrenciler 25 Kasım itibariyle ders başı yaptılar. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2020 yılı 15 tatil tarihi belli oldu. İşte milyonlarca öğrencinin beklediği 15 tatil ve ikinci ara tatil tarihleri...

15 tatil ne zaman başlıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli 2019-2020 eğitim öğretim yılı iş takvimi merak ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte yeni yılda yapılacak olan 15 tatil tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

3 Nisan Cuma günü ders bitimi ile ikinci ara tatil başlayacak. 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacaklar.

 

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Sıradaki Haber