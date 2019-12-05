05.12.2019 - 11:34 |
15 tatil ne zaman başlıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?
İlk ara tatilin yapılmasının ardından öğrenciler 25 Kasım itibariyle ders başı yaptılar. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2020 yılı 15 tatil tarihi belli oldu. İşte milyonlarca öğrencinin beklediği 15 tatil ve ikinci ara tatil tarihleri...
Milyonlarca öğrenci ve veli 2019-2020 eğitim öğretim yılı iş takvimi merak ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte yeni yılda yapılacak olan 15 tatil tarihi...
15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
3 Nisan Cuma günü ders bitimi ile ikinci ara tatil başlayacak. 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacaklar.