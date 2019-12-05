15 tatil ne zaman başlıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli 2019-2020 eğitim öğretim yılı iş takvimi merak ediliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte yeni yılda yapılacak olan 15 tatil tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

3 Nisan Cuma günü ders bitimi ile ikinci ara tatil başlayacak. 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacaklar.