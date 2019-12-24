15 Tatil ne zaman başlıyor? İlk dönem ne zaman bitiyor?

Yeni eğitim döneminde 1. dönem ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı 15 tatil tarihi, MEB tarafından duyuruldu. 15 tatil tarihini öğrenen öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı hakkında da bilgi almak istiyor. 1. Dönem n zaman bitecek? 2. Dönem ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 Eğitim yılının yarıyıl tatil tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili 17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerinin dağıtılmasıyla başlayacak ve 3 Şubat 2020 Pazartesi günü 2. döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılda iki kez uygulanan ara tatilin ilki Kasım ayına yaşandı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılı 19 Haziran 2019 tarihinde yıl sonu karnelerinin verilmesiyle başlayacak.