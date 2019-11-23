15 Tatil ne zaman? Birinci dönem ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim yılı iş takvimine göre öğrenciler bu yıl ilk kez ara tatil yaptı. 15 Kasım Cuma itibariyle tatile giren öğrenciler bir haftalık ara tatilde etkinlikleri yerine getirdi. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.