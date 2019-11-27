15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı için birçok karar almıştı. Bunlarda bir tanesi de ara tatillerdi. Öğrenciler geçen hafta ilk ara tatilini yaptılar. 25 Kasım'da ders zili çaldı ve öğrenciler ilk derslerini işlediler. Şimdi 15 tatil sabırsızlıkla bekleniyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?



15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

MEB 2019-2020 TAKVİMİ

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başladı.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.