15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
İlk ara tatilin üzerinden bir hafta geçerken milyonlarca öğrenci şimdi 15 tatili dört gözle bekliyor. Aralık ayına girilirken şu sıralar sık sık "15 tatil ne zaman?" sorusu yöneltiliyor.
9 Eylül'de açılan okullar 18-22 Kasım'da ara tatile girdi. 25 Kasım'da ise öğrenciler tekrar derslerine başladı. Bugün itibarıyla okullarının açılmasının üzerinden 1 hafta geçerken şimdi 15 tatil iple çekiliyor. İşte 2019-2020 tatil günleri...
15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek, 3 Şubat'ta ders zili çalacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.
RESMİ TATİLLER
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE