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25.11.2019 - 09:55 |

15 tatil ne zaman? Şubat tatili ne zaman?

Bugün itibarıyla milyonlarca öğrenci 9 günlük tatilin ardından tekrar eğitim öğretime başladı. Okulların açılmasıyla birlikte 15 tatil tarihi de merak konusu oldu. Şimdi sık sık '15 tatil ne zaman?' sorusu yöneltiliyor.

15 tatil ne zaman? Şubat tatili ne zaman?

 

Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilini yaptılar. 9 günlük aranın ardından bugün ilk ders zili çaldı. Tatile doyamayanlar her zaman olduğu gibi şimdi bir sonraki tatili yani sömestre'ı merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili, 17 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yılın ikinci ara tatili, 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 

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