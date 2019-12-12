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12.12.2019 - 13:55 |

Yarı yıl tatiline kaç gün kaldı? 15 tatil ne zaman?

2020'ye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ocak ayı öğrenciler için aynı zamanda yarı yıl tatili anlamına geliyor. Öğrenciler 15 tatil için gün sayarken sıklıkla "15 tatil ne zaman?" sorusuna cevap aranıyor.

Yarı yıl tatiline kaç gün kaldı? 15 tatil ne zaman?

 

Bu yıl ilk ara tatilini 18 Kasım'da yapan öğrenciler 25 Kasım'da tekrar ders görmeye başladılar. Aradan yaklaşık 3 hafta geçerken şimdi 15 tatil iple çekiyor. "Yarı yıl tatiline kaç gün kaldı?" ve "15 tatil ne zaman?" soruları gündemde... İşte detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak. Bugün itibarıyla sömestre 36 gün kaldı. 

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