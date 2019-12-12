Bu yıl ilk ara tatilini 18 Kasım'da yapan öğrenciler 25 Kasım'da tekrar ders görmeye başladılar. Aradan yaklaşık 3 hafta geçerken şimdi 15 tatil iple çekiyor. "Yarı yıl tatiline kaç gün kaldı?" ve "15 tatil ne zaman?" soruları gündemde... İşte detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak. Bugün itibarıyla sömestre 36 gün kaldı.