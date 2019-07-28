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28.07.2019 - 15:05| DHA

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza
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Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 5666 plakalı araç sürücüsü aracında bir sorun olduğunu fark ederek sağa çekti. Daha sonra sağ şeritte bekleyen araca, bir başka otomobil arkadan çarptı.

Çarpma sonrasında 34 GG 5666 plakalı araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza!15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.
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