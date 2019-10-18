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18.10.2019 - 03:01 | | AA

Elindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durdurdu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giden bir kişi köprü üzerinde aracını yolun ortasına bırakarak elindeki silahla trafiği durdurdu.

Elindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durdurdu

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giderken, kullandığı 68 KP 763 plakalı otomobili yolun ortasında durdurarak araçtan indi.

Söz konusu kişi elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Elindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiği durdurdu


Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay nedeniyle köprünün her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polisler tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim oldu. 

Köprü trafiğe açılırken, alkollü olduğu öğrenilen kişi emniyete götürüldü.

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