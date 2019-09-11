MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündem15 yaÅŸÄ±ndaki Buse'den kahreden haber
11.09.2019 - 21:00| DHA

15 yaÅŸÄ±ndaki Buse'den kahreden haber

Samsun'un Ã‡arÅŸamba ilÃ§esinde, odasÄ±nda baygÄ±n halde bulunan ve ailesi tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ Buse AkÃ§a (15), kurtarÄ±lamadÄ±. Buse'ninÂ Ã¶lÃ¼mÃ¼ ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±Â yasa boÄŸdu.Â

15 yaÅŸÄ±ndaki Buse'den kahreden haber

Â 

Olay, gece saatlerinde ilÃ§eyeÂ baÄŸlÄ± Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Buse AkÃ§a'nÄ±n yatak odasÄ±nda hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden ailesi, saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Aile daha sonra beklemeden, Buse'yi otomobille,Â Ä°lÃ§e Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada tedaviye alÄ±nan Buse AkÃ§a, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Buse'nin ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mÃ¼ ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±Â yasa boÄŸdu. Buse'nin cansÄ±z bedeni, kesinÂ Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere adli tÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Klasik otomobillerden 'GastroAntep' için ÅŸehir turuGaziantep'te, Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamÄ±nda BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan organize edilen 45 motosikletin bulunduÄŸu 110 araçlÄ±k klasik otomobil korteji vatandaÅŸlardan ilgi gördü.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Åžehit eÅŸlerine hakaret eden ÅŸüpheliye gözaltÄ±

Åžehit eÅŸlerine hakaret eden ÅŸÃ¼pheliye gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmirâ€™de 181 kaçak göçmen yakalandÄ±

Ä°zmirâ€™de 181 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Åžans Topu çekiliÅŸ sonuçlarÄ± belli oldu (11 Eylül MPÄ° Åžans Topu sonuç ikramiye sorgulama)

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu (11 EylÃ¼l MPÄ° Åžans Topu sonuÃ§ ikramiye sorgulama)

15 yaÅŸÄ±ndaki Buse'den kahreden haber

15 yaÅŸÄ±ndaki Buse'den kahreden haber

SÄ±radaki Haber