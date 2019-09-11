15 yaÅŸÄ±ndaki Buse'den kahreden haber

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Olay, gece saatlerinde ilÃ§eyeÂ baÄŸlÄ± Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Buse AkÃ§a'nÄ±n yatak odasÄ±nda hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden ailesi, saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Aile daha sonra beklemeden, Buse'yi otomobille,Â Ä°lÃ§e Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada tedaviye alÄ±nan Buse AkÃ§a, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Buse'nin ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mÃ¼ ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±Â yasa boÄŸdu. Buse'nin cansÄ±z bedeni, kesinÂ Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere adli tÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.