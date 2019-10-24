150 saatlik süre başladı

ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat ara verilmişti. Anlaşmada verilen 120 saatlik süre önceki akşam 22.00’de bitti. Anlaşmanın sonlanmasıyla Tel Abyad ve Resulayn sınır hattında herhangi bir çatışma veya atış gözlemlenmedi. Akçakale ve Ceylanpınar sınır hattında konuşlu obüs ve topçu bataryalarında gece boyunca sessizlik hakimdi. Milli Savunma Bakanlığı, “mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır” açıklaması yaparken, ABD’den bir üst düzey yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki YPG güçlerinin “güvenli bölgeyi” terk ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan 120 saatlik anlaşmaya işaret ederek, “Verilen sözler tam manasıyla yerine gelmiş değil. Atmamız gereken adımları atacağız” dedi. Erdoğan’ın sözleri, “bölgede hala terörist unsur var mı” sorularını da beraberinde getirdi. Resulayn’ın güneyinde bir grup teröristin bulunduğu ileri sürülürken, YPG/PKK’lı teröristlerin olabileceği noktalara dar kapsamlı operasyonlar gerçekleştirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Resulayn ve Tel Abyad’ın güneyinden gelecek taciz, saldırıları da anında yanıt verilecek.

Gözler Kobani’de

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın ardından sınır hattında gözler YPG/PKK’lıların 150 saat içinde çekileceği belgöler ile Menbiç, Tel Rıfat ile Ayn el Arap (Kobani), Kamışlı, Derbesiye, Malikiyye bölgelerine çevrildi. Çekilme için anlaşma dün saat 12.00’den itibaren başladı.

Rejim ve YPG bayraklarının gözlemlendiği Kobani’de, Rus askeri polisi zırhlı araçlarla dün öğlen saatlerinde Kobani’ye giriş yaptı. Rus bayrağı takılı araçlar Kobani’de devriye faaliyeti yaptı.

Rusya’ya ait zırhlı araçların Menbiç doğusundaki Karakozak köyünde devriye faaliyeti gerçekleştirdiği de ifade edildi. 16 Ekim’de de Rus askeri polisi Menbiç’te ilk kez devriye faaliyeti yapmıştı. Diğer yandan, Menbiç’in kuzeyindeki Sacur nehri hattında MSO ve TSK birlikleri ise varlığını sürdürüyor.

Rusya ile yapılan anlaşmaya göre, YPG/PKK, Tel Rıfat ve Menbiç’ten çıkacak. Anlaşma sağlanırsa, stratejik önemdeki Minak Hava Üssü’nün de bulunduğu Tel Rıfat’tan, Azez bölgesine yapılan taciz ateşlerinin de önüne geçilmiş olacak.

Ayn el Arap’ta Rus devriyesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el Arap’a (Kobani) girdiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekâtı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Rus askeri polisin Ayn el Arap’ta ilk devriye faaliyetini de hayata geçirdiği belirtildi.

ABD çekiliyor

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç, dün sabah erken saatlerde Suriye ile Kuzey Irak arasında bulunan Smelka sınır kapısından çıkış yaparak Dohuk’a geçti. Kuzey Irak’a çekilen ABD askerlerinin yanı sıra bölgedeki 15 Fransız askerinin de Kuzey Irak’a geçtiği ileri sürüldü. Olası protestoya karşı ABD askerleri çekilme işlemini gece yaptı. -NAMIK DURUKAN Ankara