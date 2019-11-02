‘156 bin yapıyı yıktık’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan yerlere ilişkin raporunu TBMM’ye gönderdi. 31 Mayıs 2012 tarihinden günümüzde kadar 53 ilde toplam 240 riskli alan ve 40 ilde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 161 rezerv yapı alanı belirlendiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “81 ilde 610 bin 21 adet bağımsız birimi ihtiva eden toplam 190 bin 768 adet yapı riskli yapı olarak tespit edilmiş ve bunlardan 156 bin 22 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir” dedi.

Raporda ayrıca, riskli yapıların bulunduğu parsellerde, maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanlara ilişkin olarak ülke genelinde toplam bin 986 malikin hissesinin satıldığı belirtildi.