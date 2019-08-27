MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!
27.08.2019 - 15:40| İHA

16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!

Samsun'da 16 yaşındaki kızları zorla kaçırılan aile, savcılığa şikayette bulunarak kızlarının bulunması için yardım istedi.

16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!

Olay, Terme ilçesinin Çangallar Haydarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Z.T., Kurban Bayramı'nın birinci günü sokak ortasında annesi darp edilerek zorla bir araca bindirilip kaçırıldı. Ailesi, kızlarının bulunması için Terme Cumhuriyet Savcılığına ve jandarmaya şikayette bulundu.

Baba Hayati ve anne Aysel T., kızlarının yüzde 25 zeka özürlü olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini belirterek bulunmasını istediler. Kızının kendi yanında kaçırıldığı söyleyen anne Aysel T., "Maddi durumumuz yerinde olmadığı için kızım ve akrabam ile kurban kesenlerden et toplamaya giderken kızım yanımda 6 kişi tarafından zorla araca bindirip kaçırıldı. Kızı kaçıranlara direnince beni ve akrabam olan kadını da darp ettiler. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

 

 

İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!

16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!

TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?

Sıradaki Haber