165 bin kişi UYUMA’dı!

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi artarak devam ediyor. 2019 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda yer alan verilere göre, 2017’de dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 17’si Türkiye’deki kolluk birimlerince ele geçirildi. Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, Avrupa genelinde 2017’de 6 milyon 581 bin 823 ecstasy tablet yakalanırken, Türkiye’de bu sayı 8 milyon 606 bin 765 olarak kayıtlara geçti.



20 bin 623 tutuklama



Yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2019’un ilk 10 ayında 116 bin 524 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, 170 bin 595 kişi gözaltına alındı, 20 bin 623 şüpheli tutuklandı. Son rakamlara göre; uyuşturucu suçundan halen cezaevlerinde 62 bin 323 tutuklu/hükümlü bulunuyor.



7 bin 541 ihbar



2014-2017 arasında dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler 180 binden 318 bine çıkarken, Türkiye’de de aynı yıllarda bu sayı 497’den 941’e yükseldi. 2019’un ilk 10 ayında ise 182 kişi uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti. Öte yandan uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etmeye imkan sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu’na (UYUMA) vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Uygulamayı bugüne kadar 165 bin 717 kişi indirirken, uygulama üzerinden emniyete 7 bin 541 uyuşturucu ihbarı yapıldı.



Aplikasyonu nasıl çalışıyor?



Vatandaşlar, sanal marketlerden indirdikleri uygulamayı kişisel bilgilerini kaydettikten sonra kullanmaya başlıyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu satışını polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor ve ihbarda bulunan kişinin kimliği kesinlikle gizli tutuluyor. Herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.