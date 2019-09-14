165 şüpheliden 83’ü yakalandı

Diğer yandan, emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, birçok örgüt mensubu etkin pişmanlıktan yararlanıp sınavla ilgili bilgi verdi. Örgüte bağlı evlerde soruları aldıklarını bildiren itirafçılar, sınavda da aynı soruların çıktığını ifade etti. Örgüt evlerinde takım elbise giydirilerek mülakat provası yapıldığını da aktaran itirafçılar, mülakatta çıkacak soruların burada kendilerine verildiğini itiraf etti. ÖSYM’nin yaptığı analizlerde de zanlıların cevap kağıtlarının bire bir benzeştiği tespit edildi.



Öte yandan, KOSGEB, FETÖ yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan ile yöneticilerinin de bulunduğu 37 sanığın yargılandığı davada 20 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Sanıklardan 17’si ise beraat etti.



23 gözaltı



Adana merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda da aralarında subayların da bulunduğu 16’sı aktif askeri personel olan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerine operasyon düzenlenen şüphelilerden 14’ü gözaltına alınırken, şüphelilerin kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile örgütün gizli ve şifreli haberleşme amacıyla kullandığı sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları ve bu şekilde irtibat halinde olduklarını tespit edildi. Zonguldak’ta isedüzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru ve öğretmenlerin bulunduğu 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.