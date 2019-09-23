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23.09.2019 - 13:04 | | AA

17,5 yıl hapis cezası vardı! Böyle yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

17,5 yıl hapis cezası vardı! Böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, Kadifekale Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

GBT sorgusunda "resmi belgede sahtecilik", "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis  cezası bulunan Mustafa H. (51) gözaltına alındı.

 Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü,  cezaevine gönderildi.

 

 

40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
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