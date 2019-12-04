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04.12.2019 - 14:03 | | İHA

17 mağazadan hırsızlık yaptılar! Folyo ile alarma yakalanmadılar

Samsun'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 5'i kadın 7 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların 'folyo' ile alarma yakalanmadıkları ortayı çıktı.

17 mağazadan hırsızlık yaptılar! Folyo ile alarma yakalanmadılar

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve İlkadım ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 şüpheli, girdikleri mağazadan çaldıkları eşyaların alarm barkotu ve cihazlarını alüminyum folyoya sardı. Bu şekilde alarm ötmeden mağazadan çıkan hırsızlar, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yapınca yakayı ele verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların çaldıkları, giyim eşyaları, elektronik alet ve zücaciye malzemelerini bir araç içinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada Canik ilçesindeki alışveriş merkezindeki 16 mağazadan, İlkadım ilçesindeki alışveriş merkezindeki 1 mağazadan olmak üzere 17 mağazadan hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlardan M.A. (44) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polisteki sorgusu tamamlanan G.A. (49), K.A. (53), T.H. (50) ve L.L. (54) adlı kadınlar ile N.Y. (40) ile B.L. (29) Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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