17 yaşındaki genç 6 hasta için umut olacak

Edremit’te motosikletle geçirdiği kaza sonucu bilinci kapalı bir halde Edremit Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan S.A. isimli 17 yaşındaki erkek hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Edremit Devlet Hastanesi Organ Doku Nakli Koordinatörü ve sorumlu doktorları tarafından yapılan görüşmeler neticesinde hastanın ailesiyle yapılan görüşmeler neticesinde organ bağış onayı alındı.







Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde 17 yaşındaki S.A.’nın 2 böbrek, 2 korneya, kalp ve karaciğeri organ nakli bekleyen diğer hastalara ulaştırılmak üzere farklı merkezlere gönderildi.



