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12.11.2019 - 10:56 | | DHA

17 yaşındaki kıza, şantajla cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sosyal medya hesabından 17 yaşında olduğunu söyleyerek kandırdığı K.K.'ye (17), şantaj ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Naci Güleryüz (48), şikayetçi olan kızla buluşmaya geldiğinde yakalandı. Naci Güleryüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 yaşındaki kıza, şantajla cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı!

Gölcük’te yaşayan K.K., annesi ile birlikte Gölcük Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, 2 yıl önce sosyal medyadan 17 yaşında olduğunu söyleyen Naci Güleryüz ile tanıştığını, çıplak fotoğraflarını gönderdiği bu kişinin şantajla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. K.K., Naci Güleryüz’ün kendisini İstanbul'daki evine götürerek, cinsel saldırıya devam ettiğini anlattı. Genç kız, Güleryüz'ün farklı tarihlerde de 4 kez, fotoğraflarıyla şantaj yaparak İstanbul'daki evine çağırıp, cinsel saldırıda bulunduğunu kaydederek, şikayetçi oldu.

K.K. önceki gün ise polisi arayarak, Naci Güleryüz’ün kendisiyle buluşmaya geldiğini, şantaj ve tehditlerine devam ettiğini bildirdi. Hemen harekete geçen polis, Güleryüz’ü, K.K.’nin evinin yakınlarında yakaladı. İşlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Naci Güleryüz tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

 

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