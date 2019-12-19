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19.12.2019 - 07:49 |

18 Aralık 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgula kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

18 Aralık 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgula kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını açıkladı. 18 Aralık 2019 Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 ARALIK 2019

11 - 12 - 17 - 23 - 26 + 3

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