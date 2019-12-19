19.12.2019 - 07:49 |
18 Aralık 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgula kazandıran numaralar...
Şans Topu sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını açıkladı. 18 Aralık 2019 Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 ARALIK 2019
11 - 12 - 17 - 23 - 26 + 3
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