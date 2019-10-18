18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok üründe indirim var. Bu hafta BİM aktüel kataloğunu merak eden vatandaşlar indirimli ürünleri araştırıyor. Her hafta cuma günü yenilenen aktüel kataloğu ile müşterilerine çeşitli imkanlar sunan BİM yeni kataloğunu yayınladı.

18 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU









