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18.10.2019 - 09:17 |

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta cuma günü yeni ürünlerle müşterilere indirimler sunan BİM'in bu haftaki kataloğunda neler var? İşte 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok üründe indirim var. Bu hafta BİM aktüel kataloğunu merak eden vatandaşlar indirimli ürünleri araştırıyor. Her hafta cuma günü yenilenen aktüel kataloğu ile müşterilerine çeşitli imkanlar sunan BİM yeni kataloğunu yayınladı.

18 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

Boyu 3 metre! Karaya vurdu...İzmir’in Seferihisar ilçesinde ‘boz camgöz’ türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.
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