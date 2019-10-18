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18.10.2019 - 08:04 |

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi yurt genelinde ölçülen son 500 depremi listeledi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 18 Ekim Kandili Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler...

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Son dakika deprem haberleri... Son zamanlarda yurt genelinde sık sık meydana gelen depremler vatandaşları deprem konusunda önlem almaya ve bilinçlendirmeye yöneltti. İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem devamı gelecek mi, büyük bir depremin habercisi mi sorularını da beraberinde getirdi. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi 18 Ekim 2019 Türkiye ve yakın çevresindeki son depremleri listeledi.

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18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

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