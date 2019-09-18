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HaberlerGündem18 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama)
18.09.2019 - 21:49 |

18 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama)

Sayısal Loto'da bir çekiliş daha az önce gerçekleştirildi. 1254. hafta çekilişine sahne olan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği günün Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

18 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

18 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9, 11, 15, 27, 30, 49

18 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu (MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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