18 hâkim ve savcı FETÖ’den açığa alındı

Bu hâkim ve savcılarla ilgili soruşturma için HSK müfettişlerinin görevlendirildiği, HSK 2. Dairesi’nin de haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 18 hâkim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği kaydedildi. Hâkim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek. l ANKARA Milliyet