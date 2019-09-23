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23.09.2019 - 11:37 | | DHA

18 saat sonra bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçan zihinsel engelli Ruşen Rodoplu (68), 18 saat sonra, sokakta gezerken polis ekiplerince bulundu.

18 saat sonra bulundu!

İnegöl'ün Karalar Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezinde tedavi gören yüzde 90 zihinsel engelli Ruşen Rodoplu, iddiaya göre, dün öğlen saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayıp kaçtı. Rodoplu, bakım merkezine akşam olmasına rağmen dönmeyince, yetkililer durumu jandarmaya bildirdi. Rodoplu'nun bulunması için jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. 50 kişilik ekip arama çalışmalarına devam ederken, bugün saat 07.30 sıralarında Ruşen Rodoplu, polis ekiplerince Akhisar Mahallesi sokaklarında gezerken bulundu. Yaklaşık 18 saat sonra bulunan Rodoplu, rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Öte yandan, Rodoplu'nun kaçma anı ise rehabilitasyon merkezinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

 

 

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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