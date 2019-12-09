MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 18 yaşından küçük olduğu için giremedi, ateş açtı!
ABONE OL
09.12.2019 - 13:50 | | DHA

18 yaşından küçük olduğu için giremedi, ateş açtı!

Edirne’de, gece yarısı gittiği bara yaşı 18'den küçük olduğu için alınmayan U.S. adlı erkek çocuğu, kurusıkı tüfekle eğlence mekanının olduğu yerde havaya doğru ateş açtı. Gözaltına alınan U.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

18 yaşından küçük olduğu için giremedi, ateş açtı!

Olay, cumartesi gecesi, Ayşekadın semtinde bulunan otelin giriş katındaki barın önünde meydana geldi. Bara girmek isteyen U.S. adlı erkek çocuğu ile yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle içeri almayan görevliler arasında tartışma çıktı. U.S., bara giremeyince eve gidip, kurusıkı tüfeği alarak, tekrar barın önüne geldi.

"Beni tanıyacaksınız. Siz kimsiniz beni içeri almayacaksınız" diye bağıran U.S., elindeki tüfekle eğlence mekanı ve havaya doğru 2 el ateş açtı. Yaralanan olmayan olaydan sonra U.S., barın önünden ayrıldı. Saldırı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

YAKALANDI, SERBEST KALDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S.'yi elindeki tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulunduSiirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu!

Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu!

Savaş çıkardılar! Halatla böyle tırmandı...

Savaş çıkardılar! Halatla böyle tırmandı...

Sıradaki Haber