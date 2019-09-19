19.09.2019 - 21:38 |
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ ikramiye sonucu sorgulama)
19 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın oynadığı şans oyununda bu hafta kazandıran numaraları derledik. Peki bu hafta Süper Loto sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Süper Loto'da haftanın sonuçları belli oldu. Her Perşembe büyük bir heyecana sahne olan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 19 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan şanslı numaralar ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
19 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
7, 15, 19, 20, 49, 54
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.