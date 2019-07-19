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19.07.2019 - 09:38

19 Temmuz Cuma Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da şanslı numaralar saat kaçta belli olacak?

19 Temmuz Cuma Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Bu akşam yapılacak çekilişte kazanan bilet belli olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek olan canlı yayının sonuçlarında yayınlanan sıralı tam liste belli olduğunda haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA OLACAK

 

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