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27.08.2019 - 10:12| DHA

19 yaşındaki gençten acı haber!

Tuzla’da denize giren 19 yaşındaki Özgür Köseibiş boğuldu.

19 yaşındaki gençten acı haber!

Olay, geçen pazar günü saat 16.30'da Tuzla İçmeler'de bulunan Halk Plajında meydana geldi. Arkadaşlarıyla plaja gelen 19 yaşındaki Özgür Köseibiş bir süre sonra denize girdi. Köseibiş denizde gözden kayboldu. Çevredekiler Köseibiş'i denizde göremeyince durumu arama kurtarma ekibine bildirdi. Çevredekilerin gösterdiği noktada arama yapan ekipler Köseibiş'i bularak, kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Köseibiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Köseibiş'in cenazesi incelemek üzere Adli tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen Köseibiş'in babası gözyaşlarını tutamadı. Köseibiş'in cenazenin Tuzla'da toprağa verildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta rezidansta yangın paniğiİstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.
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