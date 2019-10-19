19 yaşındaki Seher'in ölümünde şok gelişme! Uyuşturucu etkisinde...

Kaza 17 Ekim Perşembe gecesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Ş.'nin kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Şevket G.’nin kullandığı 07 JL 120 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Uygulama otelini geçtikten sonra meydana gelen kazada, Emre Ş.'nin kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobil çarpma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak karşı şeridi de geçtikten sonra ormanlık alana uçtu.

Hurdaya dönen araç sürücüsü Emre Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Seher Yemez yaralanırken, durumu ağır olan Seher Yemez ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Seher Yemez’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüleri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

07 AAE 159 plakalı otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şevket G.'nin taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek, 07 AAE 159 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ş.'nin ise uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından tutuklandığı bildirildi. Diğer taraftan kazada yaşamını yitiren Seher Yemez, Kavaklı mezarlığında toprağa verildi.