‘196 kişi hastaneye başvurdu’

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirten Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul’daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul’da 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı.