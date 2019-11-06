06.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
‘196 kişi hastaneye başvurdu’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te gazetecilerin, ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili son duruma ilişkin sorularını cevapladı.
İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirten Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul’daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul’da 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı.