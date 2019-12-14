196 kişiye FETÖ gözaltısı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2009’daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde FETÖ mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında Ankara’nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. 2009’daki Komiser Yardımcılığı’na Geçiş Sınavı’na yönelik soruşturma kapsamında da 48 gözaltı kararı verildi.