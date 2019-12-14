MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 196 kişiye FETÖ gözaltısı
ABONE OL
14.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

196 kişiye FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmalarında 196 gözaltı kararı verildi.

196 kişiye FETÖ gözaltısı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2009’daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde FETÖ mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında Ankara’nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. 2009’daki Komiser Yardımcılığı’na Geçiş Sınavı’na yönelik soruşturma kapsamında da 48 gözaltı kararı verildi.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Çocuklar neden ders çalışmıyor?

Sıradaki Haber