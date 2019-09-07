1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 7 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir?

CEVAP

Sıcağı Sıcağına