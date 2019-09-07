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07.09.2019 - 18:29

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

Hafta içi her gün saat 20:30'da oynanan online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Ülkemizin ilk reality show programına ilişkin sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 7 Eylül ipucu sorusu...

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 7 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir?

CEVAP

Sıcağı Sıcağına

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

1993 yılında Haluk Bilginer'in sunduğu ülkemizin ilk reality show programının adı nedir? 7 Eylül Hadi ipucu sorusu

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