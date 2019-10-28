28.10.2019 - 10:59 | | İHA
1'i kadın 3 kişi yakalandı!
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Ayrıca polis ekiplerinin şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda; 110,88 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan, gözaltında alınan 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli S.S., E.D. ve A.K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.