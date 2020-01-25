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25.01.2020 - 23:15 | | DHA

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu

Elazığ'da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız'a (2.5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra'yı enkazdan çıkardı. Gelen son dakika bilgisine göre annesi de kurtarıldı.

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti. 

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ANNE DE KURTARILDI

Elazığ’da enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılıyor.

2.5 yaşındaki Yüsranın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu


Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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