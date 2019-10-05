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05.10.2019 - 14:33 | | İHA

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Hatay'da 2 askerimizin şehit düştüğü askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

 

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıHatay'da 2 askerimizin şehit düştüğü askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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