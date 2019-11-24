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24.11.2019 - 02:15 | | AA

2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

Kumluca ilçesinde çıkan aile kavgasında, Azeri uyruklu bir kadın öldü, biri kadın iki kişi ağır yaralandı.

2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

Hızırkahya Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yeni (75) ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşi Muhabbat Jafarova (51) ve Jafarova'nın akrabası Firdus Aliyeva (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kadınlardan biri Hüseyin Yeni'nin başına sert bir cisimle vurdu. Başına aldığı darbeden sonra evde bulunan pompalı tüfekle ateş açan Yeni, eşi ile akrabasını yaraladı.

2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı


Silah sesini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Firdus Aliyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Firdus Aliyeva'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hüseyin Yeni ve eşi Muhabbat Jafarova ise Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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