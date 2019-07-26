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26.07.2019 - 23:03| DHA

2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bakın nerede yakalandı?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Serdar T. (30), polis ile yaşanan kovalamacanın ardından saklandığı kalasların arasında yakalanarak gözaltına alındı.

2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bakın nerede yakalandı?

 

İnegöl'de, Mobilya Sanayisinde bulunan Botanik Parkta devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, şüphe üzerine Serdar T.'yi durdurmak istedi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan Serdar T. ile Yunus ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra izini kaybettiren Serdar T.yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki kameraları incelemeye aldı.

Bölgede yapılan incelemenin ardından Serdar T.'nin Tabakhane Caddesinde bulunan kalasların arasında saklandığını tespit eden ekipler, bölgeyi ablukaya aldı. Kalasların arasında gizlendiği yerde yakalanan Serdar T.nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hırsızlık ve yaralama suçlarından hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası olan Serdar T., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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