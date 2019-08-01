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01.08.2019 - 01:32| AA

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020  eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi  Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis  memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar ön başvurularını 5-19 Ağustos tarihleri arasında  "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile kullanarak yapabilecek.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını  tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate  alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019  itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları  Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak,  Emniyet  Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT  puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel  Müdürlüğünce karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve  başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis  Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

 

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