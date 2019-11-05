2 bin euro’ya ölüm yolculuğu!

Şebekenin kullandığı minibüsü belirleyip takibe alan ekipler, Eyüpsultan ilçesinde kaçıracağı göçmenlerin saklandığı eve ulaştı. Düzenlenen baskında kanepe altlarında, mutfak dolaplarında ve çatıda saklanan Pakistan ve Bangladeş uyruklu 70 kaçak yakalandı.

Minibüs şoförü ve kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 6 şüpheliyi daha gözaltına alan jandarma, para alış-verişinin not edildiği 2 defter, çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol ve izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri ele geçirdi. Şebekenin kişi başı 2 bin euro aldıkları ve bir şişme bot ve 2 kürekle 70 kaçak göçmeni ölüm yolculuğuna çıkarma planı yaptığı belirlendi. 6 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu. 350 bin lira para cezası uygulanan şebekenin ölüm yolculuğuna çıkaracağı 70 kaçak ise Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.