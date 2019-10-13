2 bin yÄ±llÄ±k surlara bunu yaptÄ±lar! "YazÄ±klar olsun"

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BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r Miras GeÃ§ici Listesi'nde yer alan, Ä°znik'inÂ 2 bin yÄ±llÄ±k surlarÄ±na, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan sprey boya ile Ã§eÅŸitli yazÄ±lar yazÄ±ldÄ±. Surlardaki yazÄ±larÄ± gÃ¶renler, duruma tepki gÃ¶sterip, polis ekiplerine haber verdi. Ä°hbarla olay yerine gelenÂ ekipler, Ã§evredekiÂ gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ±Â incelemeye alarak, ÅŸÃ¼phelileri belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaÂ baÅŸlattÄ±.

Surlara sprey boyayla yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren ilÃ§e sakinlerinden Emre YÃ¼ksel, ''Bir Ä°znikli olarak ÅŸu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z manzarayÄ± hiÃ§ hoÅŸ bulmuyorum. Bu tarih bize atalarÄ±mÄ±zdan miras. Bu yapÄ±lan boyalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yorum. YazÄ±klar olsun'' dedi.

DAHA Ã–NCE Ã–ZEL MAKÄ°NEYLE TEMÄ°ZLENMÄ°ÅžTÄ°

Ã–te yandanÂ Ä°znik'teki tarihi surlarÄ±n Ã¼zerine, geÃ§enÂ aylarda sprey boyalarla yazÄ±lan yazÄ±lar, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± BÃ¶lge LaboratuvarÄ±'ndan gÃ¶revlendirilen ekip tarafÄ±ndan Ã¶zel makineyle silinmiÅŸti.Â